Usa, Trump: "Primo budget sarà per la sicurezza pubblica"

Il primo budget di Donald Trump sarà per la "sicurezza pubblica" e sarà concentrato nel "tenere lontani i terroristi". Lo ha detto lo stesso presidente americano, sottolineando che "gli Stati Uniti vinceranno la battaglia contro il crimine violento". Trump chiederà inoltre un aumento della spesa del Pentagono di 54 miliardi di dollari nel budget per il nuovo anno fiscale, proponendo tagli di pari importo alla spesa in settori non della Difesa

"Il presidente Usa ha proposto tagli anche per il settore degli aiuti esteri", annuncia un funzionario della Casa Bianca, dell'ufficio per la gestione e il budget.



Proprio il Pentagono ha inviato alla Casa Bianca il piano anti-Isis. Secondo quanto riporta la Cnn, sul tavolo del presidente Donald Trump sono arrivate le 'opzioni preliminari' per la lotta al sedicente Stato Islamico, nel rispetto della tabella di marcia chiesta da Trump che aveva concesso 30 giorni di tempo al segretario della Difesa James Mattis per presentare alla Casa Bianca un piano d'azione che il tycoon ha fortemente promesso in campagna elettorale.