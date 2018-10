Morto a Sydney Ian Kiernan, fondatore di "Puliamo il mondo"

Morto a Sydney, in Australia, Ian Kiernan, ambientalista e velista, fondatore dell'evento "Puliamo il mondo". Durante una navigazione in solitaria, nel 1986-87 rimase impressionato dalla quantità di inquinamento negli oceani, costituito per lo più da contenitori e sacchi di plastica. Al suo rientro in Australia, lanciò l'evento "Clean Up", oggi diffuso in circa 120 Paesi.