Morte Fidel Castro, presidente cinese Xi Jinping: vivrà per sempre

Fidel Castro "vivrà per sempre". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio letto alla tv di Pechino dopo l'annuncio della morte del "comandante" della rivoluzione cubana. "Il popolo cinese ha perduto un compagno buono e sincero" ha detto Xi in un messaggio letto all'apertura del telegiornale dell sera sulla principale rete televisiva nazionale. "Il compagno Castro vivrà per sempre" ha detto Xi.