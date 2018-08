Monte Bianco, alpinista 36 enne di Bolzano precipita e muore

La Mer de Glace - Versante francese del Monte Bianco

Un alpinista 36enne di Bolzano è morto in un incidente sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. L'uomo è precipitato per circa 600 metri dal versante nord della Grandes Jorasses, mentre affrontava la parete in solitaria senza essere assicurato. A dare l'allarme sono stati gli alpinisti di una cordata che passava sotto di lui e che l'hanno visto cadere.