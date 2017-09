Moda, LVHM e Kering contro l'anoressia: no alle modelle super magre

Due tra le più importanti holding della moda internazionale, LVHM e Kering, hanno detto "no" alle modelle troppo magre per le loro campagne pubblicitarie e le sfilate. La decisione è arrivata per contrastare le critiche legate all'incoraggiamento dell'anoressia. LVMH e Kering hanno firmato un documento in cui garantiscono "la buona salute delle modelle" e vietano di assumere ragazze sotto i 16 anni per servizi per adulti o per eventi.

In particolare i marchi di entrambi i gruppi si impegnano a escludere modelle che indossano la taglia 36 e modelli con la 46: per le donne servirà almeno la taglia 38 e per gli uomino la 48. Per un'ulteriore garanzia di benessere di indossatrici e indossatori, i marchi saranno tenuti a mettere a loro disposizione uno psicologo/terapeuta durante l'orario di lavoro.



Inoltre i marchi si impegnano a non ingaggiare modelle e modelli di età inferiore ai 16 anni per rappresentare adulti nelle sfilate o nei servizi fotografici. Le modelle e i modelli di età compresa tra i 16 e i 18 anni non potranno lavorare tra le 22 e le 6 del mattino; è poi obbligatoria la presenza di un accompagnatore o tutore nominato dall'agenzia (che potrà essere un genitore) e le modelle/i che non hanno ancora raggiunto la maggiore età dovranno essere alloggiate/i nella stessa struttura dell'accompagnatore o tutore.