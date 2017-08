Il web contro la top model Marjan Jonkman: "Troppo magra, non fatela sfilare"

"E' troppo magra", "non fatela sfilare", "intervenite prima che sia troppo tardi": sono questi i messaggi che centinaia di utenti su Instagram hanno rivolto agli addetti ai lavori dell'alta moda al fine di aiutare Marjan Jonkman, la top model olandese giudicata "troppo magra". Il corpo della 22enne ha ricevuto numerose critiche in Rete per le ossa sporgenti e gli arti sottilissimi. A sollevare la questione sono stati gli stessi follower della Jonkman, che ora sperano di poter ammirare la loro beniamina in condizioni migliori.