Missili Nord Corea, arrestato in Australia mediatore armi

Un 59enne australiano di origine sudcoreana, Chan Han Choi, è arrestato con l'accusa di aver agito come mediatore nella vendita di componenti, anche missilistici alla Corea del Nord. L'uomo, secondo la polizia, usava una comunicazione in codice per le transazioni, discutendo la fornitura di armi per la distruzione di massa. Ora dovrà rispondere di sei capi d'accusa e rischia fino a 10 anni di prigione.