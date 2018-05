Ministro Esteri Gb a Trump: accordo con l'Iran non va rottamato

Donald Trump non deve compiere lo sbaglio di "gettare via il bambino con l'acqua sporca": lo dice il ministro degli Esteri Gb Boris Johnson riferendosi all'accordo sul programma nucleare dell'Iran. "Se si rottama l'accordo si dovrà dire cosa fare dopo. E non credo sia realistico bombardare i siti iraniani", ha aggiunto Johnson parlando da Washington dove si trova per un incontro con il segretario di stato Mike Pompeo e il vicepresidente Mike Pence.