Migranti, Tusk: "Possiamo bloccare i flussi, lo dobbiamo all'Italia"

Ue e Libia, ha sottolineato Tusk, hanno "interesse comune a ridurre i numeri di migranti irregolari che rischiano le loro vite nel Mediterraneo centrale", un flusso che "non è sostenibile né per la Ue né per la Libia" dove "i trafficanti minano l'autorità dello Stato libico per il loro profitto". Nel summit di venerdì sul tavolo ci saranno "misure aggiuntive" per "combattere più efficacemente le reti di trafficanti e gestire meglio i flussi migratori".



La Ue, ha aggiunto il presidente del Consiglio europeo, "sostiene pienamente gli sforzi dei libici per trovare un accordo politico e gli sforzi delle Nazioni Unite per la distensione". Tusk ha anche ribadito il "pieno supporto" della Ue per il governo di accordo nazionale di Al Serraj, ma ha anche lanciato un appello agli avversari del premier libico sottolineando che servono "ulteriori risultati, in senso costruttivo" per coinvolgere "coloro che in Libia non si sono uniti alle nuove istituzioni".



Tusk ha quindi osservato che "la situazione umanitaria e della sicurezza ha devastato le prospettive della popolazione civile" e che "la Ue continuerà a fornire assistenza al popolo libico", ma ha anche sollecitato tutti i libici a "mettere da parte i disaccordi in modo che la Ue si possa impegnare di più".