Migranti, Tajani: "Inaccettabile ciò che abbiamo visto in Libia"

"Quanto abbiamo visto accadere in Libia per i rifugiati e per i profughi è assolutamente inaccettabile". Lo ha detto il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, commentando il reportage della Cnn che mostra un'asta di esseri umani. "Molto probabilmente - ha aggiunto Tajani - mercoledì sarà presa la decisione ufficiale, una delegazione del Parlamento europeo si recherà in Libia per verificare la situazione".