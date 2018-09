Migranti,Salvini: 7 barchini in acque maltesi,non verranno in Italia

"Almeno 7 barchini, veloci e con pochi immigrati a bordo (62 persone), si trovano in acque maltesi. Queste non sono navi in difficoltà, questo è evidentemente traffico di esseri umani". Lo scrive su Facebook il ministro dell'Interno Matteo Salvini. "Abbiamo contattato le autorità maltesi perché facciano il loro dovere, in caso contrario farò tutto il possibile perché i clandestini non sbarchino in Italia. E che mi indaghino pure", aggiunge.