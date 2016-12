28 ottobre 2016 12:26 Migranti, Orban: "Renzi è in difficoltà e nervoso" |

Il premier italiano: "Non siamo più il salvadanaio Ue" Botta e risposta tra il primo ministro ungherese e il presidente del Consiglio italiano sulla querelle bilancio e quote-profughi

"La politica interna italiana è un terreno difficile. L'Italia ha difficoltà di bilancio con un deficit che aumenta, mentre sbarcano in massa i migranti, con spese ingenti. Renzi ha ragione ad essere nervoso, ma l'Italia deve adempiere agli obblighi di Schengen". Così il premier ungherese Viktor Orban risponde agli attacchi di Roma sull'accoglienza profughi, secondo quanto riporta Mti. Immediata la reazione del presidente del Consiglio: "Orban ha una visione dell'Italia non puntuale; è preoccupato perché non faremo più da salvadanaio".

L'affondo di Orban contro l'Italia"E' anche vero che l'Ue non dà una mano in modo sufficiente a Roma", ha aggiunto Orban, tornando a parlare della polemica migranti sollevata dal premier Renzi nell'intervista settimanale alla radio Mr, riportata dall'agenzia Mti, che sintetizza così l'intervento: "Orban ha sottolineato che l'Ungheria, finora, ha speso 150 miliardi" di fiorini (quasi 500 milioni di euro) "per la difesa dei confini con la costruzione della barriera e i pattugliamenti permanenti".



"Proprio per questo - ha detto il premier - non tolleriamo che l'Ungheria sia considerata un Paese non-solidale. E' un'opinione unfair, non giusta. L'Ungheria, per l'appunto, è solidale con gli altri perché, spendendo molto per la difesa dei confini, sta difendendo la sicurezza anche dei Paesi oltre i nostri confini".



Già il ministro degli Esteri ungherese, Peter Szijjarto, aveva accusato l'Italia di non rispettare le regole sui migranti innescando una serie di reazioni tra cui quella del capo della Farnesina, Paolo Gentiloni, che ha invitato Budapest a non dare "lezioni" a Roma.



L'attacco di Budapest è arrivato dopo che Renzi aveva annunciato che l'Italia è pronta a mettere il veto sul bilancio europeo se Paesi come l'Ungheria e la Slovacchia non accoglieranno i migranti come previsto dagli accordi Ue.