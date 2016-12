Emergenza Migranti, l'Ungheria replica a Renzi: "E' l'Italia a violare le regole"

" Renzi fraintende completamente la situazione". Lo afferma il ministro degli Esteri ungherese , Peter Szijjarto, commentando le parole del premier sul fatto che l'Italia potrebbe porre il veto sul bilancio Ue in materia di migranti . "Le risorse Ue spettano ai Paesi membri dell'Europa centrale. E' Roma che non adempie ai propri obblighi: se rispettasse meglio norme e regole comuni la pressione dell'immigrazione sarebbe molto minore", sostiene.

I paesi centroeuropei, prosegue Szijjarto, secondo quanto riportato dall'agenzia Mti, "con la loro adesione all'Unione europea, hanno aperto i propri mercati interni alle imprese dell'Europa occidentale, fra cui anche quelle italiane, che hanno realizzato così profitti notevoli".



Le parole di Renzi - Che cosa ha detto Renzi da suscitare l'ira di Budapest? Il premier aveva detto chiaramente che "se l'Ungheria o la Slovacchia ci fanno la morale sui migranti e non ci danno una mano, l'Italia è pronta a mettere il veto sul bilancio comunitario".



Gentiloni: l'Ungheria non ci dia lezioni - "Con muri e referendum l'Ungheria ha sempre rivendicato di violare le regole europee sulle migrazioni. Ora almeno eviti di dare lezioni all'Italia". E' il tweet del ministro degli Esteri Paolo Gentiloni.



Salvini: polizia e sindaci disobbediscano - "Tanti donne e uomini della polizia e dei carabinieri mi dicono sotto voce che sono stufi di portare in casa quelli che poi devono inseguire. Obbedire è giusto, disobbedire a ordini sbagliati è altrettanto giusto". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a un presidio "No clandestini alla Montello" a Milano. Salvini è tornato poi sul caso Goro: "Invitiamo sindaci e cittadini a ribellarsi in maniera pacifica, ma a ribellarsi. La misura è colma".