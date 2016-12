Migranti: Onu annuncia nuovi fondi per 3 miliardi di dollari

"Un aumento di tre miliardi di dollari dei finanziamenti umanitari globali per il prossimo anno, oltre ad impegni per mantenere i finanziamenti negli anni successivi": è quanto annunciano i Paesi organizzatori del Summit sui rifugiati all'Onu (Usa, Canada, Etiopia, Germania, Giordania, Messico, Svezia) in una dichiarazione congiunta. "Come Italia annunciamo un sostanziale aumento del nostro impegno finanziario", ha detto il premier Renzi.