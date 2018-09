Migranti, Oim: anche la Grecia supera l'Italia per numero di sbarchi

Dopo la Spagna anche la Grecia, "per la prima volta dalla primavera 2016", supera l'Italia per numero di migranti arrivati via mare. E' quanto emerge dai dati diffusi dall'Oim, l'agenzia Onu per le migrazioni. Da inizio anno al 12 settembre, su un totale di 74.501 arrivi nel Mediterraneo, 32.272 sono stati in Spagna, principale destinazione con oltre il 43% degli sbarchi. A seguire la Grecia con 20.961 migranti arrivati via mare e l'Italia con 20.343.