Salvini provoca il Lussemburgo sui migranti: "Hanno bisogno di schiavi a basso costo" | Ira con parolaccia del ministro Asselborn

Nel suo intervento il titolare del Viminale ha spiegato "di essere al governo e di essere pagato per aiutare i nostri giovani a tornare a fare quei figli che facevano qualche anno fa e non per espiantare il meglio dei giovani africani per rimpiazzare i giovani europei che per motivi economici oggi non fanno più figli. Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia invece abbiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli e non ad avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più".



Asselborn: "Abbiamo accolto tanti immigrati italiani nel passato" - Jean Asselborn non ha atteso il turno delle repliche per rispondere a Salvini e, interrompendolo, ha ricordato: "In Lussemburgo, caro signore, avevamo migliaia di italiani che sono venuti a lavorare da noi: erano migranti che hanno lavorato qui affinché voi in Italia poteste avere i soldi per i vostri figli".