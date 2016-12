Migranti, naufragio davanti le coste della Libia: sono 84 i dispersi

Un gommone carico di migranti diretti verso l'Italia è semiaffondato in acque libiche, a circa quattro miglia da Sabrata. Il portavoce dell'Organizzazione per le Migrazioni (Oim), Flavio Di Giacomo, ha riferito che i dispersi sono 84 . Ventisei le persone che sono state invece tratte in salvo da un mercantile italiano e poi trasferite a Lampedusa dalle motovedette della Guardia Costiera.

L'allarme dato con un telefono satellitare - Durante la mattina di venerdì è giunta a Roma, alla Guardia Costiera, una telefonata "muta" da un satellitare. Il telefono satellitare chiamante è stato localizzato in mare, a sette miglia da Sabrata, in acque libiche, per cui, temendo pericoli per le persone, sono state subito informate le autorità di Tripoli. Contemporaneamente la Guardia Costiera, da Roma, ha dirottato sul punto un mercantile italiano, il Valle Bianca, diretto in Libia per attività commerciali.



Le ricerche - L'equipaggio del mercantile ha cominciato le ricerche ed ha individuato il gommone semiaffondato, sospinto verso la costa da vento e mare forza 4 in peggioramento, in acque libiche, a quattro miglia da Sabrata. Rapidamente sono state soccorse e trasferite sul Villa Bianca i 26 naufraghi e sono cominciate le ricerche dei dispersi.