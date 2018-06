Migranti, Libia: rifiutiamo categoricamente allestimento campi qui

"Rifiutiamo categoricamente" la proposta circolata in ambito europeo di realizzare "campi per migranti in Libia: non è consentito dalla legge libica". Lo ha detto il vicepresidente libico Ahmed Maiteeq a Tripoli, con il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "E' necessario proteggere le frontiere esterne al sud della Libia, perché non siano solo Libia ed Italia a sostenere i costi economici e sociali di questa migrazione", ha aggiunto Salvini.