Migranti. l'Ue: "Italia acceleri identificazioni per ricollocamenti"

In merito all'emergenza migranti, la Commissione europea "esorta l'Italia a accelerare le procedure per identificare e registrare in vista del ricollocamento tutti gli aventi diritto". L'invito arriva dal commissario europeo per le migrazioni, Dimitris Avramopoulos, secondo il quale "gli Stati membri dovrebbero aumentare i ricollocamenti, ma purtroppo ancora alcuni non hanno ricevuto nemmeno una persona. E' una violazione dei loro obblighi".