Migranti, Guterres: "Manca un approccio europeo"

"Il razzismo contro migranti e rifugiati è un problema generalizzato, l'Italia è vulnerabile per la sua posizione nel Mediterraneo e deve rispettare i suoi obblighi, ma ritengo che manchi un approccio europeo". Lo ha detto il Segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres. "Siamo preoccupati per il razzismo, in Italia e in qualsiasi Paese - ha continuato - ma soprattutto ciò che serve è una risposta europea, per gli Stati membri e per la gente".