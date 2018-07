Migranti, fonti: venerdì proposta Ue per rivedere missione Sophia

Sarà presentata venerdì 3 agosto la proposta di Bruxelles per la revisione del mandato dell'operazione Sophia nell'emergenza migranti. Alcune fonti dicono che la modifica, posta dal premier Conte ai vertici Ue per uscire dall'isolamento nella gestione degli sbarchi, arriverà al Comitato politico e di sicurezza (Cops). La missione, nata nel 2015 per contrastare i trafficanti di uomini, prevede infatti che i migranti soccorsi vengano sbarcati in Italia.