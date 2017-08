Migranti,Austria: "Visti umanitari dall'Italia? Chiuderemo Brennero"

Se l'Italia concederà visti umanitari, Vienna chiuderà il Brennero. L'avvertimento viene dal ministro degli Esteri austriaco Sebastian Kurz, che definisce "assurda" l'ipotesi dei pass provvisori "perché in tal caso sempre più gente arriverebbe e questo non allevierebbe il peso per Italia e Grecia". Nel caso in cui l'eventualità si dovesse verificare, assicura Kurz, "proteggeremmo la frontiera e non permetteremmo che la gente vada liberamente a nord".