Migranti, Austria invia 70 militari per i controlli al Brennero

I soldati aiuteranno la polizia a contrastare l'aumento degli ingressi dei clandestini dal versante sud occidentale dell'Austria.



L'importanza del Brennero - I controlli al confine austriaco sono una questione molto sensibile per l'Italia. Il passo del Brennero, che collega i due Paesi, è una delle rotte principali che collegano l'Italia al nord Europa ed è molto frequentato durante la stagione delle vacanze estive. Le autorità austriache hanno dichiarato di essere pronte a dispiegare i blindati per impedire ai migranti di raggiungere l'Austria. Tomac ha comunque chiarito che un simile provvedimento non è al momento preso in considerazione.



"Garantire la vita delle persone" - "Si tratta non soltanto di prevenire l'immigrazione illegale, ma anche di garantire in prima linea la vita delle persone" ha detto Helmut Tomac, capo della polizia locale - riferendosi a due migranti morti a bordo di un treno merci l'anno scorso. "Attualmente - ha aggiunto -, i profughi bloccati nella regione austriaca del Tirolo vanno dai settecento ai mille al mese".



"L'Europa sostenga l'Italia" - Il governatore altoatesino Arno Kompatscher ha preso "atto di quanto è stato deciso, benchè non vi sia in realtà alcuna necessità dell'intervento di militari per svolgere i controlli". Secondo Kompatscher, negli ultimi tempi vi sono stati sviluppi positivi nella gestione politica dell'immigrazione e "va fatto di tutto perchè l'Europa sostenga l'Italia nel suo intento di fare in modo che siano realizzati centri di accoglienza in Nord Africa".



Viminale: iniziativa non giustificata - E' considerata "sorprendente e non giustificata", secondo quanto si apprende da fonti del Viminale, l'iniziativa di inviare 70 militari al Brennero. La situazione, si fa notare, è assolutamente tranquilla, anzi, nei primi sette mesi del 2017, alla frontiera italo-austriaca è stato inibito l'ingresso sul territorio nazionale a 1200 cittadini stranieri, a riprova del trend dei movimenti migratori dall'Austria verso l'Italia. Per questo il ministro Minniti avrebbe chiesto al Dipartimento della P.S. di fare un passo verso i propri omologhi austriaci.