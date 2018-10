Migranti, attaccata a Marsiglia la sede di Sos Mediterranee Twitter 1 di 3 Twitter 2 di 3 Twitter 3 di 3 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Già nei giorni scorsi l'Ong Sos Mediterranee aveva annunciato una mobilitazione di cittadini a favore delle operazioni in mare dell'Aquarius, prevista per sabato 6 ottobre in diverse città francesi ed europee. In Italia si svolgerà a Palermo. I partecipanti sono invitati a indossare almeno un indumento arancione. L'Ong ha inoltre lanciato un appello ai governi europei per permetterle "di proseguire la nostra missione di salvataggio attribuendo una bandiera all'Aquarius".