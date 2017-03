Michigan, madre e figlio decidono insieme di cambiare sesso

La ragazza, 15 anni, nata maschio, ha cominciato a sentirsi più a suo agio in abiti femminili quando ne aveva solo 11 e un anno fa ha saputo che anche la madre aveva problemi di identità di genere. Tutti i passi della loro transizione sono stati fotografati su Instagram. "Volevo che i miei genitori fossero fieri di chi sono - ha detto Corey a proposito del suo outing come transgender - ma temevo che non mi accettassero".



Eric invece, che una volta era Erica, ha raccontato di essersi sentito incoraggiato dalla decisione della figlia, dicendo di aver dovuto combattere con emozioni molto contrastanti prima di prendere la drastica decisione di cambiare sesso.



"La prima sensazione è stata di sollievo, poi è arrivato il terrore - ha spiegato -: paura per il futuro, per la mia famiglia e per quello che sarebbe stata la mia vita". Anche se ha cambiato sesso, Eric non ha intenzione di lasciare il marito Les. L'uomo a sua volta ha sostenuto completamente la "trasformazione" della moglie. "Mi sono innamorato di una persona - ha detto -: una bella donna sia dentro che fuori".