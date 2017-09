Messico, ucciso assistente di produzione della serie "Narcos"

Un assistente di produzione di Netflix che stava individuando siti per la nuova stagione della serie "Narcos" è stato ucciso a Temascalapa , in Messico . Carlos Munoz Portal, 37 anni, è stato assassinato sabato in un'area poco abitata nel centro del paese dove da qualche giorno stava scattando foto per la produzione. Per la procura, i killer "hanno pensato che stesse raccogliendo informazioni sulla zona".

Il corpo crivellato di colpi è stato trovato in una strada del comune di Temascalapa dentro il bagagliaio della sua macchina. "La zona è poco abitata per ora non abbiamo testimoni", ha spiegato il portavoce della procura locale, Claudio Barrera: forse, ha aggiunto, i responsabili dell'omicidio "hanno pensato che stesse raccogliendo informazioni sulla zona e hanno seguito la sua auto" per poi ucciderlo. Munoz lavorava da una decina d'anni nell'industria cinematografica, collaborando a film di successo come Apocalypto di Mel Gibson e Fast & Furious.



La serie televisiva americana Narcos è dedicata ai cartelli della droga. Portal era andato in Messico proprio alla ricerca di luoghi dove girare la nuova stagione. La zona è una delle più violente del Paese: dal 2012 ad oggi ci sono stati oltre 12mila morti.