Messico, perde 30 kg per non farsi riconoscere: preso boss

Aveva perduto 30 chili di peso, si era fatto impiantare nuovi capelli, ma non è stato sufficiente: Roberto Moyado "El Betito", uno dei boss messicani più ricercati dalla polizia, è stato riconosciuto e arrestato. "El Betito", 37 anni, era a capo di una banda criminale, legata ai cartelli come Jalisco Nueva Generacion, per distribuire la droga nelle strade di Città del Messico.