Messico, esplosione in un impianto petrolifero: tre morti, centinaia di evacuati

L'incidente è avvenuto alle 15.15 (le 22.15 in Italia), nella zona di forni dello stabilimento dell'azienda petrolifera pubblica messicana. L'esplosione ha provocato un grande incendio da cui si sono sviluppate grandi colonne di fumo. I pompieri, assistiti da personale militare, sono riusciti a controllare le fiamme in poche ore.



Secondo i primi monitoraggi, l'esplosione e il successivo incendio avrebbero provocato danni in un raggio di 5 km, ma senza colpire quartieri abitati, poiché il complesso si trova in una zona isolata. Le scuole rimarrano chiuse mentre i residenti che non sono stati evacuati rimmarrano chiusi in casa per almeno 24 ore a causa della nube tossica provocata dall'incendio.



"La situazione è sotto controllo e non ci sono rischi per la popolazione", afferma la società in una nota annunciando "un'inchiesta approfondita per determinare le cause dell'incidente".