Merkel telefona a Trump: colloqui su Siria, Ucraina e commercio

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha sentito al telefono il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Al centro dei colloqui i temi internazionali relativi a Siria e Ucraina, e la questione del commercio. La cancelliera e il presidente degli Stati Uniti condividono la preoccupazione per gli sviluppi in Siria, soprattutto per le condizioni umanitarie nella regione di Idlib.