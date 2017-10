Merkel: "Non c'è consenso per interrompere negoziati con Turchia"

"Non c'è una maggioranza a favore della rottura immediata dei negoziati" di accesso all'Ue della Turchia "ma c'è un ampio senso di scetticismo sulla situazione" nel Paese. Così la cancelliera Angela Merkel che ha chiesto di mettere la Turchia nell'agenda del vertice Ue. La sfida ora è "come riprendere a parlare" con Ankara, perché "non è facile", ed "evitare uno show-down".