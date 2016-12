Marocco, un elefante scaglia una pietra oltre il recinto e uccide una bambina di sette anni

Tragedia allo zoo di Rabat, mentre una famiglia stava osservando tre elefanti africani. Una elefantessa di nome Assia ha accidentalmente afferrato una roccia con la proboscide e l'ha lanciata in aria, scagliandola oltre il recinto e colpendo in testa una bambina di sette anni, uccidendola. I genitori stavano scattando una foto ai tre pachidermi, che si trovavano in una sorta di buca. La bambina, che è stata subito soccorsa, è morta all'arrivo in ospedale.