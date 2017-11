Marocco, calca durante distribuzione aiuti alimentari: 15 morti

Almeno 15 persone sono morte e altre cinque sono rimaste ferite in modo grave per la calca durante la distribuzione di aiuti alimentari nella provincia di Essaouira, a sud di Rabat, in Marocco. Lo rende noto il ministero dell'Interno marocchino in una nota spiegando che l'incidente è avvenuto a Sidi Bulilam, durante la distribuzione di cibo durante il mercato settimanale. La maggior parte delle vittime sono donne, bambini e anziani.