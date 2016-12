Marò, la moglie di Girone: "Felicissima, finalmente insieme"

"Felicissima, finalmente insieme!". Vania Ardito, moglie del marò Salvatore Girone, ha così modificato il proprio stato su Whatsapp dopo la notizia che la Corte Suprema indiana ha accettato di rendere subito esecutivo l'ordine del Tribunale de L'Aja di far rientrare in Italia il fuciliere. Accanto al messaggio una emoticon in cui sono ritratti insieme padre, madre e due bambini, proprio come il nucleo familiare dei Girone.