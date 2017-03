Mareggiata travolge famiglia a Marsiglia, disperso un bambino

Un bambino di sette anni e' disperso in mare a Marsiglia dopo che un'ondata ha travolto e trascinato in acqua un padre e i suoi due figli vicino al porto. Il padre, gravemente ferito, è stato salvato da una barca di pescatori mentre la figlia di quattro anni è stata salvata per un soffio e rianimata quand'era già in arresto cardiaco. I vigili del fuoco affermano che padre e figlia sono in ospedale mentre del figlio non c'è alcuna traccia.