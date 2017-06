Manchester, comunità libica: "Abedi disse che andava a La Mecca"

Salman Abedi era stato in Libia di recente e al momento di ripartire "disse alla famiglia che sarebbe andato in Arabia Saudita" per il pellegrinaggio a La Mecca. Lo rivela Mohamed Fadil, "portavoce della comunità libica di Manchester" citando fonti in contatto con gli Abedi. Fadil difende poi il padre di Salman, Ramadan, arrestato in Libia, descrivendolo come "un uomo rispettato" e confermando la sua militanza tra gli oppositori a Gheddafi.