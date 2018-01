Maltempo Parigi, Senna fa paura: rischio esondazione, allerta gialla

Senna, Marna e principali fiumi della Francia in piena, Parigi in allerta e militari dispiegati per aiutare la popolazione ad evacuare dai primi centri inondati, come Villeneuve-Saint-Georges, nella banlieue est parigina. A Parigi, dove l'allerta è massima per la Senna, il livello è oltre i 6 metri ma previsto in crescita fino a venerdì: cinque stazioni della RER, la metropolitana regionale che attraversa la capitale, sono state chiuse.

Parigi in allerta per la Senna in piena. Si teme che il fiume, il cui livello è previsto in crescita fino a venerdì, possa inondare alcuni abitati a rischio, con le conseguenti evacuazioni. Sotto osservazione soprattutto alcuni centri nella banlieue est di Parigi, come Villeneuve-Saint-Georges, ma preoccupazione anche per la capitale francese, dove i militari sono pronti a intervenire in caso di necessità.

La sindaca Anne Hidalgo ha riunito la cellula di crisi: "Restiamo estremamente vigili". Il Louvre e il Museo d'Orsay, come nel 2016, hanno spostato le opere custodite nei piani sotterranei al sicuro nel timore di inondazioni. In totale sono 23 i dipartimenti francesi in vigilanza "arancio", che precede solo di un grado la massima allerta, "rossa".



Ocse: Parigi faccia di più contro rischi Senna - "Nuovi miglioramenti sono necessari per gestire il rischio di gravi inondazioni a Parigi e nel bacino della Senna": è l'avvertimento lanciato dall'Ocse, l'organismo internazionale per lo sviluppo e la cooperazione economica, proprio nelle ore in cui il livello del fiume francese continua a crescere per il maltempo. "In questi ultimi anni - dichiara l'organismo la cui sede si trova proprio a Parigi - iniziative importanti sono state avviate per prevenire il rischio di gravi inondazioni a Parigi e nella regione Ile-de-France, in particolare, dopo la piena della Senna nel maggio -giugno 2016". E tuttavia, avverte l'Ocse nel messaggio rivolto alle autorità francesi, "bisogna pensare meglio la pianificazione urbana e la gestione del territorio, rafforzare maggiormente la governance e cercare soluzioni di finanziamento di lungo termine".