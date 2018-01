Maltempo in Olanda, chiuso aeroporto Amsterdam e treni fermi

L'aeroporto Schiphol di Amsterdam ha sospeso tutti i voli, mentre le ferrovie nazionali olandesi hanno bloccato tutti i treni, a causa della violenta tempesta che si sta abbattendo in queste ore sull'Olanda. Lo scalo ha annunciato in un tweet che i voli sono sospesi "fino a nuovo avviso" in seguito al maltempo. La KLM aveva già annullato oltre 200 voli prima dell'arrivo della tempesta.