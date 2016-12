Malta, precipita piccolo aereo diretto in Libia: 5 morti

Il governo di Malta ha confermato che il volo era parte di un'operazione di sorveglianza doganale francese sul mar Mediterraneo, in corso da cinque mesi e destinata a tracciare le rotte dei traffici illeciti di ogni genere, tra cui di persone e droga.



Non è ancora chiaro cosa abbia determinato l'incidente: testimoni, tra cui "tre militari maltesi e due piloti civili" citati da un comunicato del governo maltese, hanno escluso di aver visto un'esplosione prima che l'aereo si schiantasse sulla pista. La Difesa francese ha annunciato diverse inchieste in collaborazione con le autorità locali.



Per la Francia e i suoi 007 non è il primo incidente del genere: il 17 luglio altri tre militari francesi "in missione di intelligence in Libia" morirono dopo che l'elicottero su cui viaggiavano fu abbattuto da milizie libiche. "Le forze speciali ci sono per contribuire a garantire che la Francia sia presente ovunque nella lotta contro i terroristi", aveva spiegato allora il portavoce del governo di Parigi, Stèphane Le Foll.