Malore Clinton, Obama: "Hillary ha forza per affrontare presidenza"

Dopo il clamore mediatico suscitato dal video in cui si vede Hillary Clinton avere un mancamento, a sostegno della candidata democratica alla Casa Bianca arriva anche Barack Obama. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto sapere di essere convinto che la ex first lady abbia la forza per affrontare il peso che la presidenza comporta, nonostante la recente diagnosi di polmonite. Lo fa sapere la Casa Bianca.