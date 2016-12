Malesia, proteste contro premier

Decine di migliaia di manifestanti sono tornati, per il secondo giorno, nelle strade di Kuala Lumpur per chiedere le dimissioni del primo ministro malese, Najib Razak, accusato di appropriazione indebita per 700 milioni di dollari dal fondo sovrano nazionale. Le autorità hanno dichiarato illegale la manifestazione e bloccato il sito web degli organizzatori, e in piazza la folla è controllata strettamente da una massiccia presenza di polizia.