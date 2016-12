21 febbraio 2015 Malcom X, ad Harlem grande folla per i 50 anni dalla morte dell'attivista Commovente cerimonia nel luogo in cui fu assassinato uno dei più grandi leader del movimento per la difesa dei diritti civili degli afroamericani. Presenti numerosi attori e politici Tweet google 0 Invia ad un amico

07:58 - Centinaia di persone ad Harlem, a nord di Manhattan, si sono radunate per ricordare uno dei più grandi leader del movimento per la difesa dei diritti civili degli afroamericani: Malcolm Litte, noto come Malcolm X, ucciso 50 anni fa il 21 febbraio per mano di alcuni membri della organizzazione di cui era stato portavoce, la Nazione Islamica, che contestavano la sua svolta moderata. Presenti personalità dello spettacolo, del cinema e della politica.

La cerimonia per i 50 anni dal suo assassinio si è svolta nell'ex Audubon Ballroom, il posto in cui fu ucciso, sede del Malcolm X Memorial. Tra gli interventi anche quello di Ilyasah Shabazz, figlia di Malcolm X che una volta convertitosi all'Islam aveva cambiato il nome in El-Hajj Malik El-Shabazz.



"Una delle grandi eredita' di mio padre e' che ha ridisegnato il movimento per i diritti civili degli afroamericani mettendo al centro anche il tema dei diritti umani", ha detto Ilyasah. Nella sala un fascio di luce blu illumina proprio il punto in cui Malcolm fu colpito da sette colpi di arma da fuoco, mentre si apprestava ad intervenire ad un evento. Aveva 39 anni. Tre anni dopo, il 4 aprile 1968, verra' ucciso l'altro grande leader della storia della comunita' afroamericana: Martin Luther King. (ANSA). CU