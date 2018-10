Macedonia, Parlamento approva l'accordo con la Grecia sul nome

Il parlamento macedone ha votato a favore dell'accordo con la Grecia per il nuovo nome del Paese (Macedonia del nord), approvando con la maggioranza dei due terzi le necessarie modifiche costituzionali. Con il sì all'intesa siglata con Atene a giugno, per il Paese si spiana ora la strada all'integrazione in Ue e Nato. "Auguri alla Macedonia. La missione è stata compiuta con successo", ha scritto il premier Zoran Zaev su Facebook.