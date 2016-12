2 marzo 2015 Los Angeles, polizia spara a un homeless: il video shock pubblicato sul web I passanti increduli di fronte a tanta violenza contro un senzatetto disarmato Tweet google 0 Invia ad un amico

12:05 - Scalpore per l'ennesimo episodio di violenza da parte delle forze dell'ordine, in America. La polizia ha sparato a un senzatetto uccidendolo, a Los Angeles. L'uomo, conosciuto come "Afrika", è stato immobilizzato con un taser e poi bloccato per terra fino a quando gli agenti non hanno aperto il fuoco. Il barbone aveva rifiutato di eseguire gli ordini dei poliziotti, che erano intervenuti sul posto dopo una rapina - spiega una fonte del comando di polizia.

Il tutto è stato registrato da un passante, che ha poi pubblicato su Facebook il video in cui un agente dice ai colleghi "giù la pistola, giù la pistola" mentre i passanti urlano scioccati. Un atteggiamento, questo, da parte di chi invece dovrebbe far rispettare le leggi mantenendo l'ordine, che ha scatenato molte critiche. La polizia ha aperto un'indagine interna.