Londra, la nuova mappa della metro invita ad andare a piedi

Transport for London ha pubblicato una nuova mappa della metropolitana che mostra la distanza in passi tra le stazioni della metropolitana e invita i cittadini a muoversi anche a piedi. Sulla cartina viene evidenziata soprattutto la Zona 1, ovvero il centro, dove in meno di mille passi si può andare da una fermata all'altra.

Per esempio, da Cannon Street a Mansion House ci sono solo 400 passi de percorrere, mentre per andare da Oxford Circus a Bond Street se ne devono fare circa 700. Più lungo il viaggio da King Cross a Farringdon 2.600 passi, mentre da Victoria a Green Park sono 1.900.



"Abbiamo bisogno di incoraggiare le persone a camminare per Londra o a inforcare la bicicletta", commenta il sindaco Sadiq Khan. Andare a piedi fa bene alla salute e al commercio, ma secondo il primo cittadino "questa mappa fa parte anche dell'impegno dell'amministrazione di abbattere l'inquinamento".



C'è però un'altra ragione per cui viene incentivato lo spostamento a piedi: il sovraffollamento della metropolitana. Il numero dei viaggiatori è in continua crescita e uno studio rivela che tra 15 anni, se i numeri continueranno a salire, la metro diventerà impraticabile. "Le persone usano spesso la mappa della metropolitana per esplorare la città", spiega Ben Plowden, dirigente di TfL, "ma molti non si rendono conto di quanto siano vicine alcune stazioni tra di loro e di quanto tempo si possa risparmiare andando a piedi, e quanto ci si guadagni in salute e benessere personale".