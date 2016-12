Londra, falsi allarmi: chiuse due stazioni della metro

Allarme bomba a Golden Greens - A Golden Greens, nel cuore del quartiere ebraico, un’auto abbandonata ha attirato l’attenzione della polizia. La stazione è stata subito evacuata, mentre gli abitanti della zona sono stati invitati a restare in casa e a non avvicinarsi alle finestre. Dopo i controlli di rito, che hanno escluso la presenza di esplosivo a bordo del veicolo, la circolazione delle linee suburbane è tornata regolare.



Incendio su un treno a North Wembley - E’ stato un banale guasto, invece, a far scattare le procedure di sicurezza a North Wembley, nel nordest della metropoli. I pompieri sono intervenuti per spegnere un incendio scoppiato a bordo di un treno della Bakerloo Line. Anche in questo caso, i passeggeri sono stati invitati ad allontanarsi per motivi di sicurezza. Il servizio è ripreso dopo più di un’ora, con gravi ritardi sulla linea.