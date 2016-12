21 novembre 2014 Londra, crolla balcone in una zona di lusso Morti due operai, sei persone ferite Le vittime erano intente a spostare un divano quando la struttura ha ceduto: non avrebbe retto il loro peso Tweet google 0 Invia ad un amico

16:50 - Due persone sono morte e sei sono rimaste ferite in seguito al crollo di un balcone in un edificio di Cadogan Square, a Knightsbridge, l'esclusivo quartiere dei grandi magazzini Harrods. Le vittime sono due operai. La struttura non avrebbe retto il loro peso e quello del divano che stavano rimuovendo da un appartamento. La polizia ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del cedimento.

Una delle due vittime dell'incidente sul lavoro è morta sul colpo. L'altro è deceduta poco dopo in ospedale.