Londra, inchiesta shock su pedofili omicidi: coinvolti alcuni vip

07:45 - Nuovi raccapriccianti particolari emergono sullo scandalo di pedofilia che riguarderebbe figure pubbliche britanniche nel periodo tra gli anni Settanta e Ottanta . Si parla addirittura, stando a quanto scrive il quotidiano britannico Daily Telegraph, di un 12enne strangolato durante un'orgia con dei parlamentari britannici e altri pedofili vip. Indaga, a distanza di oltre 40 anni, Scotland Yard.

A lanciare le accuse, e a svelare l'orrore, è stato un uomo, che oggi ha 40 anni, e che afferma di aver fatto parte, trent'anni fa, di un gruppo di 15 fra bambini e ragazzi vittime degli abusi di questa personaggi influenti, fra cui politici, all'interno di hotel e appartamenti di prestigio a Londra.



Il quotidiano riferisce in particolare di uno dei tre "possibili omicidi" legati a quel giro di sfruttamento dei minorenni su cui stanno investigando le forze dell'ordine. Nel primo caso l'aguzzino sarebbe stato addirittura un deputato conservatore, sospettato di aver strangolato e ucciso un dodicenne durante un festino negli anni '80 davanti ad altri rappresentanti dei Comuni dopo che tutti avevano abusato del ragazzino.



L'inchiesta è stata ribattezzata 'Operazione Faibanks' da Scotland Yard, che a sua volta non ha fornito per il momento altri particolari. Fonti di polizia hanno confermato peraltro che "risultano esserci altri casi non solo di abusi sessuali, ma anche di possibile uccisione delle vittime".