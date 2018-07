Londra, atterraggio di emergenza per un volo in arrivo da Napoli

Atterraggio di emergenza stanotte nell'aeroporto londinese di Gatwick per un volo British Airways proveniente da Napoli. L'emergenza era stata dichiarata per un problema tecnico al momento imprecisato sull'aereo, atterrato comunque regolarmente. Incolumi, grande paura a parte, i passeggeri, disimbarcati poco dopo l'atterraggio. La pista è rimasta occupata per un po' dal velivolo per le ispezioni del caso.