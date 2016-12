Lione, massacra la moglie e i quattro figli: arrestato uno psicolabile 33enne

Una 32enne e i suoi quattro bambini, di età compresa tra 6 mesi e 7 anni, sono stati trovati morti soffocati e accoltellati in un appartamento di Lione, in Francia. Nell'abitazione è stato trovato anche il padre dei bimbi, un 33enne con precedenti per problemi psichiatrici, che ha confessato la strage ed è in stato di fermo. Il quinto figlio, che ha 14 anni, si è salvato perché si trovava a casa della nonna al momento del delitto.