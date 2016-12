Lesbo, migranti assaltano il centro che gestisce le domande di asilo politico

Tre container che ospitavano gli uffici del personale per il servizio d'asilo sono stati dati alle fiamme e "quasi distrutti", hanno riferito le forze dell'ordine. Sono 22 le persone arrestate.



La situazione nei campi profughi greci - Come negli altri campi profughi, le azioni di protesta dei migranti sono frequenti anche a Moria, dove sono stipati oltre 5.000 persone a fronte di 3.500 posti. Attualmente sono circa 15.000 in totale i migranti per 8.000 posti a disposizione nei centri di registrazione sulle isole greche. La gran parte dovranno essere rinviati in Turchia in virtù dell'accordo firmato il 18 marzo con l'Unione europea. Complessivamente in Grecia, tra terraferma e isole, ci sono circa 65.890 rifugiati e migranti rimasti bloccati dopo la chiusura delle frontiere europee a inizio anno.